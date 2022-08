Castel del Monte, quel paesaggio annerito che fa male al cuore. La Procura apre un’inchiesta

Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo Castel del monte il giorno dopo il rogo

Tizzoni ancora fumanti, persino qualche fiammella sparsa. E tanto, tanto nero lì dove dominavano il verde e il giallo. Ventiquattro ore dopo il vasto incendio che sabato scorso ha distrutto circa dieci ettari di bosco ai piedi del maniero e oltre 150 di steppa murgiana, la zona attorno a Castel del Monte è apparsa così. Sospesa, quasi fosse un fermo immagine.

Mentre la desolante vista della vegetazione ridotta in cenere si accompagnava all’acre odore del fumo che ancora saliva da alberi e cespugli, domenica il monumento patrimonio Unesco – che non ha subìto alcun danno – è rimasto chiuso per consentire le necessarie operazioni di bonifica.

La vita è ricominciata ieri, quando il maniero ha riaperto i battenti. Ma è evidente che ci sia un prima e un dopo. Il rogo di tre giorni fa – il sesto e il più grave focolaio delle ultime settimane nella zona del castello (l’ultimo il 14 luglio in contrada Posta di Mezzo) – ha inferto un duro colpo al territorio e a chi lo vive. Oltre al chiaro danno ambientale, l’incendio ha costretto per la seconda volta questa estate ed evacuare in fretta e furia e i turisti mentre i canadair volteggiavano sulle torri ottagonali.

Un’amarezza ancor più grande se si pensa che dietro possa esserci non la casualità ma bensì la mano dell’uomo, come ipotizzato dall’ente Parco Nazionale Alta Murgia che già sabato ha parlato di «presumibile natura dolosa». Proprio per questo, come ha confermato il procuratore capo, Renato Nitti, ieri la Procura della Repubblica di Trani ha aperto una indagine per fare piena luce sull’accaduto, risalire alle cause e soprattutto agli eventuali responsabili dell’incendio.

La riqualificazione

Messa in sicurezza la zona, ora si procederà con il calcolo dell’ammontare dei danni. Dal punto di vista istituzionale, invece, si spera che si dia un’accelerata al progetto di riqualificazione della pineta ai piedi del maniero federiciano “toccata solo di striscio” dalle fiamme che invece hanno riguardato terreni dedicati al pascolo non di proprietà del Comune di Andria.

Il progetto menzionato, lo ricordiamo, è stato candidato al programma “Parchi per il clima” del MiTe per la messa in sicurezza dal rischio incendi. Interventi che, purtroppo, a causa della burocrazia non sono ancora partiti. L’auspicio è che si possa intervenire quanto prima, così come sollecitato dalla sindaca di Andria Giovanna Bruno: «dovremmo aprire un capitolo specifico per indagare sui tempi burocratici, a volte di attese di autorizzazioni che invece sbloccherebbero molto prima dei progetti di bonifica che come Comune di Andria e Parco dell’alta Murgia stiamo cercando di portare avanti» ha detto. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente del Parco dell’Alta Murgia: «speriamo di iniziare i lavori di messa in sicurezza della pineta di Castel del Monte che sono rallentati dalla burocrazia: abbiamo aspettato diversi mesi per avere una valutazione di incidenza e speriamo che tra settembre-ottobre possiamo iniziare con i lavori di messa in sicurezza di questo bosco».

Un patrimonio inestimabile affidato alla fortuna e che poteva finire in fumo a causa delle lungaggini. Ora l’auspicio è che la brutta esperienza di sabato possa servire da monito alle istituzioni lontane dal territorio per le quali tutto si riduce a numeri e tabelle senza avere a cuore il vero interesse di una comunità e dell’intero Paese. Perché se bruciano centinaia di ettari di vegetazione ne paga le conseguenze l’intero sistema economico, sociale e ambientale col serio rischio di “regalare” alle future generazioni terre desertificate.

Nel 2022 non si può più pensare di affidarsi al caso, ma è necessario anche utilizzare le nuove tecnologie, come i droni, che possono rappresentare uno strumento importante per la prevenzione degli incendi. Anche questa è tutela dell’ambiente e della sicurezza dello stesso. Basta solo un po’ di buona volontà, prima che sia troppo tardi.

Parla il Parco

Intanto, nelle ultime ore l’ente Parco ha ricordato che «a oggi gli incendi avvenuti nel Parco dell’Alta Murgia hanno interessato soprattutto le aree destinate al pascolo, colpendo meno quelle boschive. A tal proposito ricordiamo che vigono divieti specifici per le zone percorse dal fuoco. Per le aree pascolive, la legge regionale n. 38/2016 vieta il pascolo per tre anni e per cinque la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache. Per le aree boschive, invece, la legge n. 353 del 2000 (aggiornata al 2001) vieta per dieci anni il pascolo e per tre anni la raccolta di prodotti del sottobosco compresi i tartufi. I Carabinieri Forestali Parco vigileranno per garantire il loro rispetto».

