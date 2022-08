Castel del Monte, domato il rogo. Il lungo sabato di operatori e volontari

Un pomeriggio terribile quello vissuto ieri, a ridosso di Castel del Monte, per via dell’ampio incendio che dal sottobosco si è propagato alla pineta, a poche decine di metri dal maniero, distruggendo ettari di vegetazione e mettendo a rischio la zona. I turisti sono stati fatti evacuare; dall’alto alcuni canadair hanno effettuato lanci di acqua. Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Arif e Forze dell’Ordine sono state impegnate per ore nel tentativo di sedare il rogo che si è esaurito soltanto a tarda sera. Tra loro diversi volontari di Corato, gli operatori delle Guardie Ambientali d’Italia. L’ipotesi più accreditata è che quell’incendio possa essere stato innescato da qualcuno. Sono già sei i tentativi di dare fuoco alla zona e, questa volta, purtroppo, le fiamme si sono spinte troppo avanti.

L’immediato intervento da terra coordinato da Arif Puglia, Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile, è però riuscito a contenere il propagarsi del fuoco evitando che l’incendio diventasse di chioma.

«Per il sito federiciano è un’estate di massima allerta – ha detto il presidente PNAM Francesco Tarantini – Aumenteremo i controlli e avvieremo il prima possibile i lavori di messa in sicurezza del bosco, il cui progetto è già esecutivo nell’ambito del programma “Parchi per il clima”, ma di fatto in stallo a causa della burocrazia a cui anche l’ente Parco è sottoposto».