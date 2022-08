“Sei la mia città”, a Corato un agosto ricco di eventi

“Sei la mia città”, il cartellone degli eventi estivi a Corato, prosegue anche ad agosto. Il mese è cominciato con l’iniziativa del centro Italo Venezolano “Cartoline dal Mondo” e con la lunga serata omaggio al varietà italiano dal titolo “Giochiamo al Varietà” che si è conclusa con lo spettacolo “Alla Moda del Varietà” con Tony Marzolla, Antonella Carone e Loris Leoci.

Gli eventi continueranno nei prossimi giorni con varie iniziative tra cui “Il circo in città – spettacoli di arte in città” a cura di StraniVari Circo che si svolgerà il 21 e il 28 agosto lungo corso Garibaldi e corso Mazzini. Lo spettacolo “Gran Bazar Italiano – Delirio storico” a cura del Teatro delle Molliche, il 24 agosto e il concerto Musicale inserito nel festival itinerante Ya Salam alla XIV edizione, dal titolo “Soul and Landscapes”, il 26 agosto, ancora una volta, vedranno il chiostro di Palazzo di Città trasformarsi in un perfetto palcoscenico grazie alla sua bellezza e alla sua eccellente acustica.

Non mancherà la tradizione. Le vie del centro storico Coratino si riempiranno di colore alla vigilia della festa dell’Assunzione di Maria Santissima in Cielo con il concorso “La Barca di Santa Maria”, organizzato da Pro Loco Quadratum e Comune di Corato.

Giunge alla 54esima edizione il premio nazionale di arte contemporanea “Il Pendio”. La mostra concorso rivolta ai giovani artisti under 40 di tutto il territorio nazionale, che per l’edizione 2022 prevede sette premi acquisto per le opere pittoriche e un montepremi di 5mila euro. Le opere selezionate dalla commissione di esperti saranno esposte dal 24 al 30 agosto per le vie del centro storico.

Dal 29 agosto al 2 ottobre, poi, nell’auditorium del liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”, si terrà il corso di fotografia naturalistica e paesaggistica, a cura di Giuseppe Carlucci, con la collaborazione di Nicola Nemore e Walter Caterina dal titolo La Murgia Incontra il marem A cura di Associazione Culturale Centro Sub Corato. Il 31 agosto alle ore 19.30 , nella sede di Vivere In, in via Giappone 40 in occasione della XVII giornata nazionale per la custodia del Creato, si terrà il percorso culturale “Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita…” (Salmo 8)

Proseguirà, inoltre, la seconda edizione del festival bandistico “A Tubo! Storie di Bande, comunità e sentimento pugliese”.

Tre gli appuntamenti nel chiostro di Palazzo di Città, l’11 agosto con l’orchestra Santa Cecilia diretta da Pasquale Turturro, il 17 agosto con Regly Brass Quintet, diretto da Salvatore Pirolo e il 18 agosto con il dibattito dal titolo “La Banda: operatori e amministratori pubblici a confronto”.

Grande importanza avranno, inoltre, i festeggiamenti della festa del Santo Patrono San Cataldo, che vede insieme il lavoro sinergico di Comune, Deputazione Maggiore “San Cataldo” e associazione PugliArmonica, il cui programma sarà presentato in conferenza stampa il prossimo 12 agosto.

Tracciando un primo bilancio, spiegano dal Comune, «luglio è stato un mese florido per le attività culturali a Corato. Varie le iniziative delle associazioni locali che hanno connotato il cartellone degli eventi estivi “Sei la mia città”. Non sono mancati ospiti illustri, tra cui gli scrittori Gianluigi Nuzzi, Giorgia Surina, Sergio Rizzo e Veronica Raimo della manifestazione “Libri in scena”, organizzata da “Il sorriso di Antonio” in collaborazione con la libreria Sonicart, o il rapper Gué Pequeno, esibitosi al parco comunale lo scorso 22 luglio, in un concerto organizzato da Radio Italia anni ’60.

Degni di nota gli appuntamenti di Gusto Jazz, festival organizzato dall’Associazione Art Promotion, che si è tenuto dal 25 al 31 luglio, grazie al contributo del Comune di Corato Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico e ha avuto come obiettivo quello di celebrare il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni e l’enogastronomia e la promozione del territorio, attraverso, anche, la rivitalizzazione di alcuni luoghi della città come piazza Abbazia, piazza Di Vagno, piazza Sedile, piazza Matteotti, il parco comunale Sant’Elia, le vie del centro storico, con un’intera settimana di concerti ed eventi aperti a tutti, per concludersi con l’unico evento a pagamento, il concerto di Irene Grandi.

La rassegna teatrale Serotonina, inoltre, alla sua seconda edizione, ha portato in città una nuova concezione di teatro, con l’obiettivo di costruire occasioni di riso, benessere e produzione di serotonina e farlo attraverso un teatro innovativo, brillante e attento alla nuova drammaturgia. Un teatro destinato a tutti e soprattutto ai giovani, con quattro spettacoli nel chiostro dell’Istituto “N. Fornelli” e varie iniziative volte a regalare alla città un vento di sorrisi, risate, gioia, ascolto, condivisione, e festa».

«Una straordinaria programmazione estiva della Città che giunge a metà del suo cammino. Siamo contenti di quanto sia stato fatto fino ad ora e siamo oltremodo soddisfatti di come abbia risposto la città e il territorio vasto. Tanto pubblico e tanto interesse per quanto fino ad ora proposto è certamente la ricompensa più grande» dichiara l’assessore alle politiche educative e culturali, Beniamino Marcone. «Siamo però, come dicevo, a metà del cammino. Ancora tanti gli appuntamenti in programma di questo ricco calendario di eventi, ancora tante le novità e le sorprese di questa estate a Corato».

Non mancheranno, infatti, appuntamenti anche a settembre. Tra spettacoli, spettacoli e laboratori per bambini e famiglie, presentazioni di libri concerti ed eventi in piazza, l’ultimo mese di estate sarà pieno di eventi. Dal 2 al 17 spazio alla musica classica e ai giovani talenti vincitori di concorsi internazionali con il Festival Pianistico Fausto Zadra, giunto alla sua dodicesima edizione, organizzato grazie alla direzione artistica del m° Filippo Balducci.

Tutto il programma è disponibile cliccando qui e sulla pagina Facebook del Comune di Corato, dove saranno comunicate eventuali variazioni.