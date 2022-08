Pallino rimarrà per sempre in piazza Di Vagno. Svelata la targa commemorativa

Lo scodinzolare dei cani, il sorriso di chi c’era e un pizzico di inevitabile commozione hanno salutato l’inaugurazione della targa per Pallino, il cane di quartiere venuto a mancare nel 2019 e al quale, sabato pomeriggio, è stata dedicata una placca commemorativa in piazza Di Vagno. L’iniziativa è nata da un gruppo di persone che, nel tempo, è stata accanto a Pallino, o Scricciolo o ancora Worry, come veniva chiamato dai coratini.

«È stato un cane che ha saputo farsi amare da molti e in molti ha lasciato uno splendido ricordo sempre vivo, – commenta Savino Diaferia, uno degli organizzatori – che ha generato in alcuni che lo hanno vissuto e se ne sono presi cura, il desiderio di fare un qualcosa che lo ricordasse. Grazie alla disponibilità mostrataci dal sindaco e dall’assessore Antonella Varesano si è potuto fare sì che il suo ricordo rimanesse sempre vivo nella memoria di tutti i coratini proprio nella piazza dove era più facile trovarlo».

Subito dopo la benedizione degli amici a quattro zampe da parte di don Vincenzo Bovino, è stata svelata la targa a fianco dei locali dell’annona, in piazza Di Vagno. Gerardo Strippoli ha letto la sua poesia in vernacolo – riportata nella targa – dedicata a Pallino , l’assessore Varesano ha ricordato quanto sia importante trovare soluzioni condivise per il randagismo (Corato non ha un suo canile comunale). L’abbaiare festoso de “l’amico di tutti”, registrato in un vecchio filmato, l’ha fatto rivivere per qualche istante nel cuore dei tanti che hanno testimoniato l’amicizia che ha saputo creare con loro. «Abbiamo tenuto a ringraziare le persone che si sono occupate della cura di Pallino negli ultimi anni della sua vita», ha spiegato Savino Diaferia.

Il pomeriggio è proseguito con le foto scattate da Aldo Capogna e Francesco Lops a cani e padroni che con il loro contributo hanno permesso di raccogliere fondi per le cure mediche di altri randagi come Pallino, grazie al supporto delle dottoresse Valeria Maselli e Alessandro Tedone.