In piazza Di Vagno una targa per Pallino, il cane amico di tutti

Ve lo ricordate il cagnolino che aveva conquistato con la sua fedele e discreta compagnia chiunque passasse nel centro storico, venuto a mancare per un tumore al fegato nel 2019? Pallino, Scricciolo o Worry, come veniva chiamato affettuosamente dai tanti che gli volevano bene verrà ricordato con una piccola targa in piazza Di Vagno.

L’iniziativa è nata da un gruppo di persone che da tempo accudivano il piccolo randagio, offrendogli riparo, cibo e tanto amore, fino alla fine dei suoi giorni. Tra questi anche Gabriella Saragaglia, Savino Diaferia, Dino Bove, Anna Carminetti e Renata Lagrasta. L’installazione della targa avverrà sabato 6 agosto e, per l’occasione, è stata invitata anche l’amministrazione comunale. Sarà presente anche Gerardo Strippoli che leggerà la poesia composta in suo onore.

Il ricordo di Pallino sarà anche un momento per fare del bene. Dalle 18 sarà possibile scattare e ricevere una foto del proprio cane, realizzata da un fotografo, donando un contributo che sarà utilizzato per pagare le spese mediche di altri randagi che ne avranno bisogno presso lo studio veterinario delle dottoresse Valerie Maselli e Alessandro Tedone.

«Pallino per noi è stato molto importante, – racconta Gabriella Saragaglia, referente degli organizzatori – un fedele compagno a cui abbiamo voluto bene sin dal primo momento. La promessa che gli feci è stata mantenuta. Ora sarà ricordato per sempre».