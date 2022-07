Imbrattano il muro di un edificio, ma le telecamere riprendono tutto: «Ora venite a pulire o sarete denunciati»

Il muro imbrattato

Una pubblica denuncia ma anche un invito alla riflessione, nel tentativo che quei giovani che hanno vandalizzato il muro in pietra di un edificio storico del centro cittadino si rendano conto del grave danno arrecato con il loro murale o meglio con i loro scarabocchi tracciati con una bomboletta di vernice spray rossa. Lo sfogo arriva dai residenti che si sono visti deturpato il muro di casa da quattro giovani, le cui gesta sono state riprese dal sistema di videosorveglianza. Immagini nitide dalle quali si può facilmente evincere anche l’identità dei ragazzi.

«Al di là del dubbio aspetto artistico della “traccia” lasciata da questi giovani, resta un grande dispiacere che trova la sua ragione in molteplici aspetti» è lo sfogo di uno dei residenti. «Anzitutto il vedere che chi dovrebbe essere propulsore costruttivo della nostra società, dedichi il proprio tempo a compiere azioni di questo tipo, documentando con fierezza i risultati delle proprie “gesta”; ma anche e soprattutto il danno di immagine per la città nonché economico e di tempo per i proprietari, che naturalmente si sobbarcano le spese e spendono energie per il ripristino delle condizioni iniziali di quanto rovinato, oltre ad un profondo senso di frustrazione dal momento che le strade del nostro centro storico sono, a tutte le ore ma soprattutto in quelle serali, abbandonate, senza alcun tipo di controllo».

La foto in apertura mostra il “murales” oggetto della questione, mentre il video (che abbiamo scelto di non pubblicare) mostra come gli autori di questo gesto sono semplici ragazzi, che – commenta il residente – «probabilmente per noia o per mancanza di stimoli positivi compiono azioni di questo tipo. Tra l’altro, oserei dire che questi giovani sono anche poco furbi o svegli, dal momento che la loro azione è stata documentata da un sistema di videosorveglianza, che ne permette agevolmente l’identificazione, ma probabilmente si sentono semplicemente impunibili».

«Proprio su questo aspetto troppo spesso si cerca di essere tolleranti e di giustificare con la “noia” o con un “sono solo ragazzi” una simile azione, tuttavia riterrei che ognuno di noi, come cittadino, può nel suo piccolo imprimere un cambiamento, seppure piccolo» aggiungono. Pur non addolcendo l’amarezza che il loro gesto ha provocato, i ragazzi protagonisti della bravata potrebbero cavarsela con una azione di pentimento e di rimedio al danno provocato. «Prima di procedere con una ovvia denuncia verso questi soggetti, immaginiamo di poter dare loro una possibilità, offrendo di rimediare al danno fatto, ripristinando le condizioni iniziali del muro e (sottolineo) della pietra imbrattati» affermano i residenti. «Naturalmente, decorsi 10 giorni, si procederà con una denuncia presso l’Autorità Giudiziaria competente, affinché questi soggetti rispondano secondo la legge del loro gesto».

Nessun desiderio di rivalsa ma uno stimolo affinché si prenda coscienza della gravità del gesto e si tenti di rimediare in qualche modo. «Purtroppo non c’è molta fiducia su questo ma, si sa, la speranza è l’ultima a morire!» concludono i residenti.