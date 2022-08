Politiche, Piarulli ci riprova: «Mi autocandido»

La prima disponibilità accertata in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre da parte di candidati coratini è arrivata: è quella della senatrice uscente Bruna Piarulli che ha scelto di autocandidarsi alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. La senatrice uscente, presidente della commissione d’inchiesta “Il Forteto” e ritenuta molto vicina al leader pentastellato, ha intenzione di vivere nuovamente l’esperienza a Palazzo Madama dopo il trionfo di cinque anni fa.

«In questi quattro anni ho portato avanti tutte le battaglie in favore della legalità. Forte della mia esperienza ventennale come Direttrice di carcere (con laurea in giurisprudenza conseguita nel 1992), ho portato il mio contributo, conferendo il massimo rispetto per la carica di portavoce del Senato» ha scritto la parlamentare coratina nel suo post di annuncio di autocandidatura, facendo anche un piccolo excursus sulle attività principali svolte a Palazzo Madama e sul suo curriculum di studi e professionale.