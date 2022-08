L’ultima “bottega” di via San Benedetto chiude ad ottobre. «È il segno di una città che è cambiata»

L'insegna della macelleria

Da sempre il centro antico della nostra città ha rappresentato il fulcro del commercio di alimentari. Da piazza Di Vagno, nota tempo fa per la presenza del mercato ittico, fino a via Roma e via San Benedetto era tutto un brulicare di numerose attività commerciali. Ora non è più così. Al posto di quelle attività ora ci sono locali, attività di ristorazione, pub; non più quelle piccole botteghe nelle quali ci si riforniva di prodotti alimentari per la famiglia.

Anno dopo anno le serrande di queste attività si sono abbassate. Ne sono rimaste pochissime. Su via San Benedetto è rimasta la sola Macelleria Equina Strippoli ma, anche per questo negozio, dopo più di 50 anni di incessante attività, anche il signor Strippoli ha decido di riporre i coltelli e chiudere la serranda. Dal prossimo 1 ottobre l’ultima bottega di Via San Benedetto chiuderà

Un cambiamento, quello verificatosi nel corso degli anni, che è dovuto al rinnovamento dell’intero mercato alimentare, trasformato dalle nuove regole dettate dalla globalizzazione, da cui la nostra città non si è potuta sottrarre. Il centro storico coratino, infatti, non è più considerato un posto adeguato alla vendita di alimentari e ha subito una grande evoluzione, diventando un luogo gremito di locali di ogni genere in cui i giovani, e non solo, trascorrono le proprie serate.

Fatto sta che, a causa di questo continuo e inesorabile mutamento del mercato e della città, le piccole aziende locali stanno scomparendo sempre di più, lasciando spazio alle grandi catene che, inoltre, offrono una scelta più vasta di prodotti e riescono a sopravvivere durante i numerosi periodi di crisi che si stanno susseguendo in questi anni.

La conferma di questa tesi arriva proprio dal macellaio Strippoli che afferma: «Prima il centro storico era un posto commerciale, ora invece, con l’apertura di molti locali notturni è diventato il nucleo della movida coratina e le conseguenze sono ben note».

«È cambiata anche la clientela – continua il macellaio Strippoli – che preferisce fare la spesa in un unico posto, ovvero il supermercato, per risparmiare tempo e fatica e non bada più alla qualità dei prodotti che acquista».

Il rapporto tra la clientela e il commerciante è effettivamente profondamente cambiato. Prima, infatti, il cliente instaurava un rapporto di fiducia, quasi familiare, con il commerciante e riusciva, in caso di necessità, a ottenere delle agevolazioni nei pagamenti. “Segna, per favore”: è questa la nota espressione usata quando veniva chiesto un credito; il commerciante, di conseguenza, annotava sul suo quadernetto il nominativo, la data e la somma, permettendo la dilazione dei pagamenti. Tutto questo, invece, al supermercato non è più possibile e oggi, chi si trova in difficoltà, talvolta deve rinunciare anche all’acquisto di beni di prima necessità.