I violini di Alessandro e Gabriella suonano per Riccardo Cocciante

I loro violini hanno suonato per i più grandi della musica internazionale e, in queste settimane, stanno suonando per il grande Riccardo Cocciante. Sono Alessandro Fiore e Gabriella Altomare, due musicisti coratini d’adozione che insieme al noto musicista stanno percorrendo il tour di “Cocciante canta Cocciante 2022”.

Una estate intensa di concerti, insieme all’orchestra Mercadante, che sta accompagnando Riccardo Cocciante nei suoi live che riprendono dopo diversi anni di pausa. Date da tutto esaurito per chi, con la sua musica, ha accompagnato intere generazioni diventando una delle colonne portanti della musica italiana ed internazionale.

Il maestro Alessandro Fiore, ruvese di origine, è ormai a tutti gli effetti un coratino. Musicista di grande esperienza, ha all’attivo centinaia di concerti sia come solista che come componente di prestigiose orchestre in tutto il mondo. Del medesimo calibro la carriera sviluppata dalla giovane violinista Gabriella Altomare, tranese d’origine, ma molto legata alla città di Corato. Anche per lei sono innumerevoli le esperienze come violinista solista, in prestigiose formazioni cameristiche o orchestrali, in ogni parte d’Italia e d’Europa. Tra le esperienze senza dubbio più prestigiose e gratificanti vi è anche quella con il grande Riccardo Cocciante, ieri in concerto a Matera e domani in concerto ad Ostuni.