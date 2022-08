«Guano di piccioni e incuria nel cimitero. Situazione insalubre»

Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione relative allo stato di degrado in cui versa il cimitero cittadino. Una situazione più volte portata all’attenzione dell’amministrazione comunale che ha provveduto a conferire una delega specifica per il decoro e la risoluzione delle criticità del campo santo al consigliere comunale Giulio D’Imperio, da alcuni giorni al lavoro nel tentativo di porre rimedio ad una situazione indubbiamente molto complicata.

Il cimitero cittadino, è innegabile, si trova in uno stato di incuria che necessita di imminenti interventi. Lo ha riconosciuto anche il sindaco nel corso del consiglio comunale che ha approvato lo stanziamento di cifre proprio per portare a compimento delle opere indifferibili all’interno del cimitero.

Con l’arrivo dell’estate, tuttavia, tanti sono gli emigrati che ritornano in città e che fanno visita alle tombe dei cari defunti. A loro si presentano scene indecorose, non soltanto per la sporcizia (non si vede una spazzatrice da tempi immemorabili all’interno dei viali del Cimitero) ma anche per lo stato di precarietà e insalubrità in cui versano alcune zone.

La foto che pubblichiamo è emblematica. Il vano dove sono ubicate diverse decine di loculi sono sommersi di guano di piccione.

«È indecoroso. Una indecenza che i nostri cari defunti non meritano e che noi stessi, che veniamo a portare loro un fiore, non meritiamo. Sostare dinanzi alle tombe dei nostri cari è diventato insalubre. È inspiegabile come mai non intervengano le autorità sanitarie» ci scrive un lettore, portando a corredo della sua denuncia una fotografia.

Un problema, quello dei piccioni, di cui l’amministrazione comunale è al corrente e al quale è in programma di porre rimedio. Intanto, però, la situazione peggiora giorno dopo giorno: i piccioni tendono a ripararsi e a sostare nei loculi vuoti o sulle barre sulle quali si muovono le scale. Senza che vi sia un servizio efficiente di pulizia, la situazione non può che peggiorare.

«Sarebbe opportuno che, immediatamente, l’amministrazione comunale ponga rimedio a questa situazione. Non si può più aspettare. Lì dove la situazione igienica è arrivata all’estremo si scelga di intervenire o si inibisca l’accesso; fermo restando che sarebbe vergognoso impedire l’accesso in un’area sacra, in un luogo così prezioso a causa di una ingiustificabile incuria» conclude il nostro lettore.