I primi 100 anni di nonna Pina Strippoli

Nata in America, a Brooklyn, l’8 luglio 1922, Giuseppina Strippoli, coratina doc, entra ufficialmente nel “club dei centenari” di Corato. La quinta di quest’anno a spegnere 100 candeline, Giuseppina, lucida e in buona salute, circondata dall’affetto dei suoi cari ha festeggiato il suo 100esimo compleanno tra sorrisi, applausi, preghiera, dediche e tanta emozione. Presente anche il sindaco di Corato Corrado De Benedittis felice di questo traguardo importante anche per la città.

Vedova Pisicchio da ventuno anni, Giuseppina, o meglio nonna Pina, è una donna simpatica, curata nell’aspetto, energica e forte. Mai si è arresa nella sua lunga vita che ha vissuta per novantaquattro anni nella stessa abitazione. Tornata a Corato all’età di sei anni, infatti, Giuseppina è testimone – come ha ricordato don Mauro Camero durante la S. Messa di ringraziamento celebrata nella parrocchia di San Francesco – dei molteplici cambiamenti che hanno interessato il quartiere di Via Andria che negli anni ’20 era aperta campagna. Lei che veniva dalla già frenetica America si disperava nel vedersi circondata solo da alberi e animali. Ma guardando dalla finestra un giorno la sua vita cambiò: conobbe il suo fidanzato e futuro marito Nicola. Con lui ha fondato un’azienda agricola votata soprattuto all’olivicoltura, che continua ancora oggi a produrre un pluripremiato olio, e assieme hanno formato una bella famiglia che vede in nonna Pina una fonte inesauribile di ispirazione ed entusiasmo.

Nonostante le difficoltà della seconda guerra mondiale e le prove che la vita non le ha risparmiato, e dopo aver affrontato anche la pandemia, nonna Pina è giunta a questa meravigliosa tappa con il sorriso sul volto e il cuore colmo di gratitudine a Dio. Ad allietare le sue giornate la passione per il lavoro a maglia, la lettura, la preghiera e il gioco del solitario.

Sabato a festeggiarla c’erano la più giovane delle sorelle, Elena, i sei amorevoli figli, dei quali tre residenti fuori Corato, l’inseparabile badante Rita, le nuore e i generi, quasi tutti i diciannove nipoti e molti dei diciotto pronipoti.

Giuseppina in fondo è giovanissima – ha detto don Mauro facendo riferimento alla signora che in questi giorni compirà 107 anni e raccontando un simpatico aneddoto. -Fino a qualche mese fa quando autonomamente si recava quotidianamente alla S. Messa vespertina a chi le chiedeva la sua età rispondeva di avere 90 anni. Faceva sempre uno sconto di 10 anni!- ha ironicamente ricordato don Mauro che assieme ai parrocchiani ha augurato tanta salute e un buon cammino nella volontà di Dio.

Non è un’ impresa comune 100 anni. – hanno scritto i figli in un biglietto a lei dedicato – Sei una mamma speciale degna di tutti gli elogi che ti vengono fatti. Sei stata presente nel bene e nel male, nella felicità e nel dolore. Il nostro unico desiderio è di continuare a stare con noi per ancora tanto tempo.

E lunga vita le ha augurato anche il sindaco che, a nome dell’amministrazione e di tutta la città, ha partecipato alla festa brindando con lei e congratulandosi per la sua bellissima famiglia: Sono sicuro che per lei voi siete il regalo più bello!

La vita è un grande dono. Cinque minuti o cento anni per il fatto stesso che uno vive afferma l’esistenza di un qualcosa per cui vale la pena vivere – hanno affermato i figli di nonna Pina ispirandosi a Don Giussani.