Scoperti mentre tentavano il furto, nei guai due coratini

Avevano preso di mira un casolare situato in via Vecchia Barletta, nei pressi del cimitero comunale, rubando in più occasioni suppellettili e attrezzature. Furti che erano stati regolarmente denunciati.

Ieri sera però, intorno alle 22:00, i vigilanti della Guardia Campestre, proprio per prevenire un eventuale nuovo atto predatorio ai danni del casolare, si sono appostati e hanno colto con le mani nel sacco i malintenzionati. La pattuglia ha dunque bloccato due persone, entrambe coratine, che stavano mettendo in atto un furto ai danni del casolare dopo aver bloccato il viale di ingresso con delle grosse pietre. Sul posto sono arrivati i rinforzi e tre pattuglie dei Carabinieri provenienti da Corato e da Molfetta.

Le due persone sono state bloccate dai militari e hanno ammesso la loro responsabilità oltre a confessare altri furti effettuati in precedenza. I carabinieri si sono dunque spostati nel garage di uno dei due in cui è stata rinvenuta la refurtiva rubata nei giorni precedenti.

I due sono stati condotti in caserma e sottoposti alle formalità di rito.