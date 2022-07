Vito Bovino positivo al Covid, rinviato il dibattito organizzato in piazza

È stato rinviato l’incontro- dibattito organizzato questa sera in piazza Cesare Battisti dal movimento politico Nuova Umanità. La causa – come fa sapere la stessa forza politica – è da addebitarsi alla positività al Covid del consigliere comunale Vito Bovino e, in via precauzionale, per i contatti ravvicinati avuti con lui dai soci del direttivo. «Si ringraziano i rappresentanti delle testate giornalistiche e i cittadini che avrebbero partecipato all’iniziativa. Si augura una pronta e serena guarigione al consigliere Bovino. L’appuntamento è solo rinviato» conclude Nuova Umanità.

