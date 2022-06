Come intrattenere i bambini senza smartphone e tablet

Con la fine della scuola per i genitori arriva un grande dilemma: trovare il giusto passatempo per i propri figli con l’obiettivo di garantirgli un’attività creativa, divertente e stimolante.

Smartphone e tablet con video, canzoni e tutte una serie di applicazioni dedicate ai più piccoli spesso ci vengono in aiuto, tuttavia costringono i bambini a stare ore intere davanti a uno schermo e sappiamo benissimo che è una situazione che andrebbe evitata.

Non condanniamo la tecnologia, fa parte di tutti gli ambiti della nostra vita e, sapientemente e responsabilmente utilizzata può essere essa stessa fonte di apprendimento.

Inoltre, per i bambini più grandi e per i ragazzi, è un ottimo strumento per restare sempre in contatto con i propri amici e con i genitori, quando non sono in casa.

Ma oggi, noi di SimFonia, andiamo oltre i nostri “interessi” e vi proponiamo una serie di alternative, più o meno tecnologiche, in grado di intrattenere i vostri figli in questa calda estate.

In generale scegliete giochi “intelligenti”. Evitate tutto ciò che produce rumore o si muove con alimentazione a batteria. I giocattoli attivi rendono i bambini passivi; i giocattoli passivi rendono i bambini attivi.

E ora ecco i nostri consigli.

I campi scuola sono sempre un’ottima soluzione: a seconda dell’organizzazione intrattengono e formano ragazzi di tutte le età. Unico difetto: nella maggior parte dei casi durano fino all’ora di pranzo, quindi c’è ancora un lungo pomeriggio da riempire con giochi e attività.

Giochi all’aperto: correre, giocare con la palla, andare in bicicletta etc. non sono solo attività ricreative che incoraggiano la socialità, ma aiutano anche i bambini a stare in forma, evitando così il pericolosissimo sovrappeso infantile.

Quaderni e materiale per colorare: un classico senza tempo soprattutto per chi non ha uno spazio all’aperto disponibile. Permettono di dare sfogo alla creatività ed esercitano la manualità ad ogni età.

Libri e letture: per i più piccoli ci sono i libri illustrati e quelli tattili, per chi sa già leggere c’è l’imbarazzo della scelta nei titoli disponibili. I libri e la lettura sviluppano la proprietà di linguaggio, oltre a stimolare l’apprendimento e la fantasia del bambino.

Costruzioni: creare edifici, mezzi di trasporto, personaggi dei cartoni preferiti e qualsiasi altra cosa immaginabile, è davvero un’ottima idea per apportare innumerevoli benefici nei vostri bambini e ragazzi. L’atto di costruire, infatti, contribuisce a sviluppare capacità intellettuali e motorie nei più piccoli. Inoltre i vari gradi di complessità delle costruzioni le rendono perfette per bambini di tutte le età.

E ora passiamo alla tecnologia, avete mai sentito parlare del cantastorie interattivo? Questo dispositivo permette ai più piccoli di ascoltare centinaia di storie originali, ma non solo. I bambini, infatti, sono chiamati a interagire in prima persona con quelle storie, scegliendo i personaggi o personalizzando alcuni elementi della narrazione. Senza onde né schermi, questo dispositivo preserva il benessere e la capacità di concentrazione del tuo bambino.

E se davvero non potete fare a meno di smartphone e tablet, il nostro consiglio è quello di utilizzare le impostazioni per limitare il tempo. Purtroppo è facile perdere di vista i minuti. E da 10 possono diventare 30 per poi superare l’ora. Usate queste funzioni per far spegnere automaticamente lo schermo quando ha raggiunto il tempo limite.

Ora non vi resta che far divertire i piccoli di casa.

Buona estate da SimFonia.