“Corato. Tante strade, tanta storia”: stasera il focus sull’odonomastica cittadina

Come sono cambiati i nomi delle strade di Corato? Tutti i curiosi potranno scoprirlo stasera, alle 19, nel chiostro del Palazzo di città.

A spiegarlo sarà Riccardo Mazzilli, autore del libro “Corato. Tante strade, tanta storia”. Al suo fianco Beniamino Marcone, assessore alle politiche educative e culturali. Per i saluti istituzionali interverranno Corrado De Benedittis, sindaco di Corato e Antonella Varesano, assessore alla qualità urbana e all’urbanistica. A condurre l’incontro Marianna Lotito, giornalista del LiveNetwork.it.

«Questo lavoro accende un focus odonomastico che necessariamente si incrocia con gli aspetti urbanistici, architettonici, sociologici, politici e per certi versi amministrativi della Corato dell’ottocento e del novecento. La ricerca – come si legge nell’introduzione del libro – offre spunti di riflessione sui progetti di rinnovamento previsti dal “piano Rosalba” del 1868 ma anche sugli stravolgimenti urbanistici ed architettonici del XX secolo scaturiti in parte dai disastri idrogeologici e atmosferici ma anche dalla volontà degli uomini che, rinnovando, cancellarono gran parte della città storica rendendola una realtà anonima.

Dall’analisi della struttura della città si è visto che nel passato i punti di riferimento urbani erano i luoghi in cui si svolgeva la vita pubblica: le strade erano poche, bene individuabili e al di fuori del piccolo centro urbano le vie campestri erano prevalenti.

L’obbligo etico di ricordare – iniziato dopo l’unità d’Italia – degenerò nella prima metà del XX secolo, quando il ricordo diventa funzionale per influenzare e plasmare la realtà sociale e quando nella seconda metà dello stesso secolo di Corato si fece un mosaico di spazi frammentati, col conseguente svilimento di un progetto organico di denominazioni commemorative.

Proprio partendo da queste evidenze che è stato possibile classificare la odonomastica cittadina in 10 sezioni, ciascuna delle quali rappresentativa di una tipologia di odonomi».