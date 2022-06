“Restare”, il progetto di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori

Lunedì 27 giugno 2022 alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Corato, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Restare” nell’ambito di “Fermenti in Comune”, Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori.

Con il progetto “Restare” il Comune di Corato è stato ammesso al cofinanziamento nazionale per rispondere a due obiettivi specifici: diminuire il gap tra domanda e offerta di lavoro e migliorare la competitività delle imprese locali attraverso nuove tecnologie di comunicazione.

Coadiuvato dagli autorevoli partner del progetto (Vision Think Thank, Fondazione Università Ca’ Foscari, AIC – Associazione imprenditori coratini – Associazione If In Apulia) il Comune di Corato chiede ai propri giovani cittadini di “Restare” dimostrandosi pronto a supportarli e incoraggiarli nel percorso.

Beneficiari diretti del progetto saranno giovani dai 18 ai 34 anni destinatari di erogazioni tramite borse di studio e borse lavoro. Fruitori diretti del progetto saranno le attività economiche locali e i tutor, i quali ultimi rappresenteranno il punto di incontro tra i giovani e le imprese.

Interverranno:

Prof. Corrado De Benedittis, Sindaco del Comune di Corato

Avv. Luisa Addario, Assessore alle Politiche Giovanili

Avv. Giuseppe Sciscioli, Dirigente Comune di Corato

Dott. Antonio Fiamma R.U.P. Comune di Corato

Avv. Pasquale Chieco, Sindaco di Ruvo di Puglia, Delegato Anci Puglia al welfare

Francesco Grillo, Managing Director Vision e Fellow di European University Institute

Prof. Stefano Campostrini, Ordinario di Statistica sociale presso il Dipartimento di Economia e Direttore del Centro Governance and Social Innovation Fondazione Ca’ Foscari

Franco Squeo, presidente Aic

Roberto D’Introno, Presidente If In Apulia APS