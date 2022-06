Da Palazzo di Città Dal 1 luglio nuovi orari per gli uffici comunali Sino al 30 settembre sospesa l'apertura pomeridiana del martedì Giuseppe Di Bisceglie Il Palazzo di Città

A partire dal prossimo 1 luglio gli uffici comunali di Corato osserveranno dei nuovi orari di apertura. La disposizione, valida sino al prossimo 30 settembre, parte dalla considerazione che «nei mesi estivi si registra un rallentamento dell’attività amministrativa soprattutto nelle ore pomeridiane a seguito del minor afflusso dell’utenza agli sportelli anche a causa delle temperature elevate, come constatato negli anni precedenti».

Per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, gli uffici saranno aperti dalle ore 7.30 alle ore 14. È previsto un solo rientro pomeridiano per la giornata del giovedì, dalle ore 15 alle ore 18.30. Per i Servizi demografici: giovedì dalle 15.30 alle 17.00.

Sospeso dunque il rientro pomeridiano del martedì.