Marco Verile guiderà ancora il Basket Corato

Coach Marco Verile è il primo tassello della panchina dell’Adriatica Industriale Basket Corato per la stagione 22/23. Foggiano di nascita ma coratino d’adozione, Marco rappresenta un’autentica bandiera all’interno dell’ambiente neroverde prima da giocatore poi da assistente e infine da capo allenatore. Ha guidato, da vero e proprio condottiero, nella stagione appena terminata, la squadra di patron Marulli alla vittoria del campionato di C Gold, subendo solo tre sconfitte tra regular season e playoff (una sola nel 2022).

Così Marco Verile subito dopo la riconferma: «Sono felicissimo dell’anno sportivo appena trascorso, contento di poter continuare il progetto iniziato lo scorso anno. Cercheremo di fare tutto al meglio, riprendere sul binario dello scorso anno e presto inizieremo ad attrezzarci per formare un roster di tutto rispetto. Non sarà di certo semplice ma la società e noi tutti siamo pronti a fare sforzi importanti per poter regalare ancora soddisfazioni al meraviglioso pubblico neroverde. Da parte mia c’è la voglia e il desiderio di far bene con Corato, intraprendere una strada vincente e soddisfare gli obiettivi che ci porremo d’accordo con la società. Siamo certi di poterli raggiungere solo con l’aiuto di tutti. Con il Presidente Marulli abbiamo avviato questa collaborazione che avrà un seguito importante anche negli anni a seguire».

Conferma anche per lo sponsor. Continuerà ad essere Adriatica Industriale (azienda leader sul territorio nel settore delle macchine e utensili) il main sponsor dei neroverdi per la stagione 22/23 che vedrà la squadra partecipare al terzo campionato nazionale. È rinnovata quindi la fiducia di Cataldo Mazzilli, CEO di Adriatica Industriale, nei confronti della società coratina, reduce da una prova monstre della scorsa stagione condita da tre sole sconfitte tra regalar season e playoff e una striscia di 14 vittorie consecutive.