La magia del giorno più lungo. La musica accompagna l’alba al Castel del Monte

L’alba del giorno più lungo attesa in un luogo suggestivo e in compagnia della musica. In tanti hanno scelto il Castel del Monte per assistere al sorgere del sole, allo scoccare del solstizio d’estate. Alle 5.20, quando il sole ha fatto capolino tra i rami di pino silvestre che circondano il castello, le orchestre “Amici della musica” di Ruvo di Puglia, con l’ensemble “Giovani Armonie” di Casalpusterlengo (Lodi) e “Musica Insieme” di Molfetta, hanno dato vita ad uno spettacolo nello spettacolo, suonando alcuni pezzi di musica classica e pop. L’evento rientra nelle celebrazioni della “Festa della musica”, quest’anno denominata “Recovery Sound” che ha goduto dell’appoggio della direzione regionale dei musei di Puglia e dell’unione delle pro loco.