Appuntamento alle 5.20 del 21 giugno per godere dell’esterno del Castello con la luce dell’aurora

martedì, 21 giugno 2022 Solstizio d’estate, la meraviglia del concerto all’alba a Castel del Monte

Suoni e arte in simbiosi. La musica come esperienza artistica ulteriore rispetto alla visita dei luoghi della cultura, farà da sottofondo alla bellezza, riproducendo con partiture speciali una parte del patrimonio identitario della Puglia. Sotto lo slogan Recovery Sound, nell’intento di accompagnare il rilancio del settore culturale e creativo in particolare musicale dopo il buio della pandemia, martedì 21 giugno torna la Festa della Musica.

Da sabato 18 a martedì 21 giugno, un moltiplicarsi di eventi di qualità caratterizzeranno i percorsi di visita in alcuni luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, tra slanci di professionisti nostrani e performance di musicisti da ogni dove. A Castel del Monte l’ensemble “Amici della musica” di Ruvo di Puglia, in collaborazione con l’ensemble “Giovani Armonie” di Casalpusterlengo (Lodi) e “Musica Insieme” curerà l’evento dal titolo Suoni all’alba d’estate. Appuntamento alle 5.20 del 21 giugno per godere dell’esterno del Castello con la luce dell’aurora.

«La musica come canale privilegiato di emozioni, musa ispiratrice per eccellenza dell’arte, diventa per un giorno parte integrante dei nostri luoghi della cultura – commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri-. Che ben venga ogni progetto artistico di pregio, come potenziamento dell’offerta culturale per i fruitori dei servizi museali».