In cammino sulla Via Francigena

Oggi alle 17.30 si terrà un percorso a piedi sul tratto rurale Francigeno coratino partendo dall’area picnic “Ulivo Madre”, nell’ambito del calendario “Serate tra Fede e Cultura” organizzato da Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi (Trani – Barletta- Bisceglie – Nazareth).

L’iniziativa è a cura del comitato Via Francigena del Sud – Corato in collaborazione con il gruppo di Azione Cattolica della Parrocchia-Santuario “Madonna delle Grazie” e con l’Azione Cattolica della parrocchia “Santa Maria Greca di Corato. Parteciperà anche un gruppo dell’Azione Cattolica della Parrocchia SS. Maria Incoronata.

«Il cammino – spiegano gli organizzatori – sarà vissuto in chiave Francigena mettendo in luce i dettagli di una natura mediterranea e storica e tipica del paesaggio naturalistico premurgiano. Sullo sfondo della Chiesetta di Santa Lucia, che rappresenta uno dei culti più antichi dei pellegrini, saranno accolti, Don Gaetano Corvasce, l’assistente Unitario dell’AC diocesano, e il giovane Cosimo di Donna come testimonial dell’esperienza di cammino di fede realizzato partendo dalla Puglia verso Roma.

Il centro credenziali del “Comitato Via Francigena del Sud – Corato” , presente nel santuario della Madonna Greca, è stato il punto di assistenza per la partenza del giovane Cosimo.