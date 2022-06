Incidente sull'estramurale, motociclista in ospedale Incidente sull'estramurale, motociclista in ospedale Incidente sull'estramurale, motociclista in ospedale Incidente sull'estramurale, motociclista in ospedale Incidente sull'estramurale, motociclista in ospedale Incidente sull'estramurale, motociclista in ospedale

Un trentenne coratino è finito in ospedale in seguito a un incidente stradale che si è verificato questa mattina poco prima di mezzogiorno su viale Cadorna, a pochi metri dalla rotatoria di via Trani. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale che hanno curato i rilievi del sinistro, l’uomo era in sella alla sua moto quando – per cause da accertare – ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un’auto in sosta. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Il trentenne è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è stato trasportato nell’ospedale Bonomo di Andria. Il traffico sull’estramurale ha subito rallentamenti.