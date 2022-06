Referendum, i coratini restano a casa. Pochi i votanti, quorum lontanissimo

Che la percentuale dei votanti al Referendum abrogativo sarebbe stata bassa era stato ampiamente previsto ma che le dimensioni della diserzione fossero così ampie resta comunque sorprendente. A livello nazionale il quorum previsto affinché il referendum abrogativo abbia efficacia è lontanissimo dall’essere raggiunto e il dato di Corato non fa differenza non essendo trascinato, tra le altre cose, dal voto delle amministrative, come sta avvenendo in città a noi vicine come Terlizzi o Barletta, Molfetta, Bitonto e via dicendo.

Alle 23 sono soltanto 4880 gli elettori che hanno scelto di recarsi alle urne per esprimere il loro voto pari al 12,7% degli aventi diritto.

È possibile seguire QUI l’andamento dello spoglio e i risultati, sezione per sezione, elaborati dall’ufficio elettorale del Comune di Corato.