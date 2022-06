Auto in fiamme sull’extramurale, occupanti si mettono in salvo

Domenica mattina di paura all’incrocio tra via Paolucci e viale Armando Diaz. Intorno alle 9 di questa mattina una Fiat Punto ha preso fuoco in marcia mentre stava affrontando la svolta verso l’extramurale. L’uomo e la donna a bordo dell’automobile, appena viste le fiamme, sono riusciti ad abbandonare il veicolo e a mettersi in salvo.

Il traffico è stato bloccato per evitare il transito delle automobili dalle forze dell’ordine giunte sul posto. È servito l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non si registrano danni alle persone ma solo grande spavento per l’insolito e pericoloso accaduto.