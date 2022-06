Il bollettino Coronavirus, in Puglia 1.360 contagi e 2 decessi L'aggiornamento della Regione sull'andamento della pandemia Giuseppe Di Bisceglie Coronavirus

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 9.520 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.360 casi positivi, così suddivisi: 480 in provincia di Bari, 108 nella provincia BAT, 103 in provincia di Brindisi, 248 in provincia di Foggia, 249 in provincia di Lecce, 144 in provincia di Taranto, 20 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 2 decessi.

I casi attualmente positivi sono 18.271; 236 sono le persone ricoverate in area non critica, 14 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.125.765 test; 1.145.285 sono i casi positivi; 1.118.765 sono i pazienti guariti; 8.552 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 377.070 nella provincia di Bari; 100.612 nella provincia BAT; 106.933 nella provincia di Brindisi; 167.387 nella provincia di Foggia; 227.388 nella provincia di Lecce; 153.557 nella provincia di Taranto; 8.656 attribuiti a residenti fuori regione; 3.682 di provincia in definizione.