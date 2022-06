Inga, la musica ricomincia “All’alba”: pubblicato il promo del nuovo album. Pop, retrogusto jazz e…sorprese.

Inga

“All’Alba” è il titolo dell’album di cui il promo è soltanto un assaggio. Sonorità pop dei brani proposti e un messaggio alla base del grande racconto che accompagna il progetto musicale: “Ricominciare”. Come il giorno riparte dall’alba, così si riparte sulle note della musica.

“Non sono stati anni facili per nessuno, ma l’alba, per fortuna, arriva sempre. E cos’è l’alba? Nient’altro che il momento magico in cui inizia un giorno nuovo. Un momento che ci insegna a sperare, a sorridere e ad amare. L’album vuole essere un augurio per tutti affinché quello che ci aspetta sia un futuro migliore”. Così Inga – artista di origini lettoni, in Italia da 15 anni – presenta il suo album.

Nel promo Inga torna in scena, seduta al pianoforte: così si ricomincia.

“All’Alba” regalerà brani pop con sfumature del jazz. “Perché il Jazz, genere musicale che ho studiato al Conservatorio Casella dell’Aquila, è di per sé un genere libero, che amo intrecciare con altre sonorità presenti nei miei brani. È bello sperimentare e riuscire a scoprire, ogni volta, esperienze sonore nuove”.

Un lavoro prodotto da Massimo Satta – produttore artistico di Inga – con la preziosa collaborazione di Fabrizio Foggia.

“Entrambi – spiega Inga – hanno cucito degli abiti perfetti per i miei brani e non posso che ringraziarli, così come ringrazio tutti i musicisti professionisti che hanno suonato le canzoni dell’album”.

L’uscita dell’album, prevista due anni fa, è stata rimandata causa pandemia, un periodo buio per l’intero settore dello spettacolo.

Inga, tuttavia, non ha mai perso le speranze riposte nella ripartenza. Una ripartenza possibile soprattutto grazie alla musica.

Dietro al lavoro una vera squadra di professionisti. L’album è stato registrato nello “SCENE MUSIC STUDIO”, a Roma, sotto la direzione del tecnico del suono Matteo Caretto.

I musicisti che hanno preso parte al progetto: Fabio Tullio – sassofoni (tenore, contralto e soprano), Massimo Guerra – tromba e flicorno, Alessandro Sanna – basso, Luca Trolli – batteria. Sezione Archi a cura di Marcello Sirignano, Marco Rotilio e Matteo Troili – cori. Branmedia e Antonio Bruno – gestione tecnica e produzione dischi.

In attesa dell’uscita ufficiale dell’album, il prossimo 10 giugno 2022, il promo offre un piccolo spiraglio di “All’Alba”, per ricominciare al suono di un giorno nuovo.