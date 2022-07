Nuova piazza Buonarroti, il verde c’è o non c’è? Legambiente: «Il progetto mostra diverse criticità»

Piazza Buonarroti oggi

I lavori di rifacimento di piazza Buonarroti sono alle porte. Il cantiere, finanziato dal bando del Gal, prevede la costruzione di infrastrutture su piccola scala a supporto della commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari locali, delle attività di cultura enogastronomia e della promozione di artigianato e piccolo commercio tipico locale. È spuntato anche un render della futura piazza che ha suscitato qualche polemica, soprattutto per la poca presenza di verde e la scarsità di ombra.

Oggi piazza Buonarroti si configura come un piccolo polmone verde in un’area dominata da palazzi. Dalle immagini del render, spariscono le piante centrali mentre ce ne sono diverse lungo il perimetro. Il circolo locale di Legambiente, con un articolo, ha analizzato il progetto. «Se il progetto rimanesse quello che è stato indicato, a nostro avviso mostra diverse criticità. Da quello che sembra, il verde sarebbe estremamente limitato». L’associazione ha sottolineato l’assenza di ombra per gli operatori, la mancanza di un sistema di raccolta rifiuti differenziato e la necessità di riciclare le piante presenti e che verranno eliminate.

«Forse sarebbe stato opportuno un forum all’interno dello stesso quartiere, – continua Legambiente – portando un’idea e facendola sviluppare nel dialogo tra cittadini e progettisti. In esso, i luoghi pubblici sono gli spazi che per primi possono essere portatori di nuovi valori, nuovi modi di vivere e di agire sulla città. Questi rappresentano, infatti, una risorsa fisica e ideale dove negoziamo i nostri interessi comuni ed esprimiamo le nostre differenze, esaltando la creatività. I luoghi pubblici sono spazi di sperimentazione dove possiamo imparare ad interagire con e rispettando i diversi attori. L’intervento architettonico in questi ambiti diventa il mezzo per favorire l’evoluzione positiva dell’attuale stato fisico e sociale dell’ambiente. Legambiente auspica una ridefinizione del progetto con un’ impronta più ambientalista e più sostenibile».

Prima della nota scritta da Legambiente si era espresso il sindaco De Benedittis, rassicurando che «a lavori ultimati, la piazza avrà un numero di alberi superiore all’attuale. Il progetto recupera la dimensione originaria di quello spazio che è quella di una piazza e non di un giardinetto. L’attuale sistemazione, infatti, è posticcia. Gli alberelli centrali non godono di ottima salute e spesso si verificano cedimenti (a tal proposito ne scrivemmo nel 2020). Tale stato probabilmente è dovuto anche al fatto che lo strato di terra delle aiuole è molto sottile, proprio perché in origine c’era una grande spianata, su cui, ricordo, si posizionava il circo. Gli alberi storici sono salvaguardati. Di nuovi, ne saranno collocati lungo il perimetro della piazza creando ombreggiatura e qualità ambientale. Certamente, il rendering è alquanto scarno ed essenziale e quindi trasmette quell’idea cementificazione che invece non c’è, se non il restituire la piazza alla sua antica identità. Peraltro, la piazza meridionale si configura come uno spazio libero e aperto alla luce. La Statua raffigurante Giovanni Paolo II viene di fatto salvaguardata e valorizzata perché sarà ben visibile da ogni angolo della piazza e ben integrata con gli alberi perimetrali».