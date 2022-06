Dalla Murgia a Piazza Buonarroti: ecco i tre progetti sostenibili finanziati dal GAL

Tre interventi per circa un milione di euro, a cui si aggiunge anche il finanziamento di una rete di videosorveglianza finanziata dal Gal “Le Città di Castel del Monte”. È la dote che il gruppo di azione locale consegna al Comune di Corato per realizzare tre progetti nel nome della sostenibilità, che riguardano la rigenerazione di Piazza Buonarroti, nel cuore della città, ma anche interventi sulle strade extraurbane e l’installazione di due velostazioni nel cuore dell’Alta Murgia.

Tre progetti che l’amministrazione comunale già definisce “cantieri” poiché presto potranno essere realizzati. In realtà, come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Corato, Vincenzo Sinisi, solo per uno dei tre progetti si attende l’aggiudicazione dei lavori, per gli altri invece si attende soltanto l’apertura dei lavori.

In particolare a breve prenderanno il via le attività di riqualificazione di Piazza Buonarroti che comprenderanno la creazione di infrastrutture su piccola scala a supporto della commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari locali, delle attività di cultura enogastronomia e della promozione di artigianato e piccolo commercio tipico locale. Veri e propri mercatini che occuperanno la piazza, comunque fruibile per le normali attività cittadine nei momenti in cui le attività di vendita non vengono praticate.

L’altro intervento è il cosiddetto “Murgia Bike Sharing”, ossia quell’intervento finalizzato alla promozione e allo sviluppo del cicloturismo sostenibile attraverso la realizzazione di una rete di ciclovie servita da due velostazioni per biciclette a pedalata assistita e muscolari, con stazioni di ricarica a energia rinnovabile fotovoltaica. Le biciclette sono già nel patrimonio del Comune. Si attende l’ok per la realizzazione dei luoghi di custodia.

L’ultimo intervento riguarda il rifacimento delle strade rurali, interne al Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Verrà eseguita la riqualificazione funzionale e la manutenzione della viabilità sulle seguenti strade:

Tratturello Canosa – Ruvo

Contrada Piede Piccolo

Contrada Torre Mascolo

Boschigni

Contrada Pedale

Contrada Torre di Nebbia

Viale Regio

Alla presentazione delle misure sono intervenuti, insieme al presidente del Gal “Le Città di Castel del Monte”, Michelangelo De Benedittis, il sindaco di Corato Corrado De Benedittis, gli assessori Vincenzo Sinisi e Antonella Varesano e l’architetto progettista Michele Venuti.

Nelle interviste realizzate nel corso del convegno, il presidente del GAL Michelangelo De Benedittis, l’assessore Vincenzo Sinisi e il sindaco Corrado De Benedittis spiegano gli interventi.