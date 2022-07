“Riscoprirsi Quaratini”, laboratori dedicati a giovani disabili

Una proposta progettuale per l’estate coratina a favore di persone con disabilità a partire dai 6 anni. È il progetto “Riscoprirsi Quaratini” che consiste in una serie di iniziative da svolgersi nei giovedì pomeriggio di luglio con l’intento di offrire a giovani disabili la possibilità di poter fare esperienza di convivialità e integrazione, svago e impegno.

«Crediamo che “sei la mia città” quando ciascuno dei suoi cittadini trova la propria identità pienamente realizzata» dalla cooperativa Didattica Web che organizza l’iniziativa in collaborazione con Paolo Torelli. «Si tratta di un laboratorio artistico dove disegneremo e coloreremo la nostra idea di città, un momento ricreativo, la realizzazione di un breve fotoromanzo su una storia cara alla tradizione dei nostri nonni “u fatt di zia Gatte” per riscoprire e non far dimenticare il patrimonio immateriale della nostra terra come il vernacolo e le sue storie. Al termine del percorso presenteremo il frutto del seme di questi appuntamenti».

L’evento è gratuito con il patrocinio del Comune di Corato. Info e prenotazioni ai numeri 339.5048335 e 080.8983013.