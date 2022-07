Fondi in arrivo dal Governo, serviranno per gli studenti disabili di Corato

È stato pubblicato oggi il decreto a firma dei ministri dell’interno, dell’istruzione, della disabilità e dell’economia che prevede la ripartizione del fondo stanziato per sostenere le scuole comunali nell’assistenza alla autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. La quota di 100 milioni di euro è assegnata, per l’anno 2022, ai comuni che esercitano effettivamente le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

L’importo del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell’anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal Ministero dell’istruzione.

Arriveranno nelle casse comunali di Corato 94.944,92 euro, che potrebbero servire a far ripartire l’assistenza specialistica o altre attività.