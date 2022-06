Anche l’ultima giornata de il Tempo dei Piccoli a Corato parte da "La Foresta è aperta", agli appuntamenti di sabato si aggiunge la "Piccola Redazione di Radio Città Bambina", l’aiuola giardinabile e l’osservatorio astronomico

sabato, 18 giugno 2022 Il Tempo dei Piccoli, il programma della terza e ultima giornata

Anche l’ultima giornata de il Tempo dei Piccoli a Corato parte da “La Foresta è aperta”, agli appuntamenti di si aggiunge la “Piccola Redazione di Radio Città Bambina”, l’aiuola giardinabile e l’osservatorio astronomico.

Alle 10 il primo spettacolo, per i bimbi da zero a quattro anni e i loro genitori, prodotto dal Teatro Kismet e con Rossana Farinati. Si tratta di Piccoli Misteri, racconta dell’intreccio di memorie che hanno il sapore della vita, dove la nascita dura il tempo di una cottura. Piccoli misteri è condividere un istante di teatro per dare “la sostanza”. Un cult del teatro per la piccola infanzia, un omaggio al pane nella città del grano. L’appuntamento è nella sede di Teatri Di.versi.

Al mattino e al pomeriggio, nella piazza si nasconderà La casa a pedali di Principio Attivo Teatro, un piccolo viaggio poetico per 1 spettatore alla volta dai 6 ai 99 anni, con Olinka e Petrilla che pedala , pedala , sono finite con la loro casa con le ruote proprio in quel di Corato! Non fatevi scappare l’occasione di entrarci dentro: vi aspetta un mondo di oggetti magici, segreti, storie, affetti e memorie; potreste persino scoprire di avere voi stessi un tetto e una porta…

C’è anche un altro appuntamento ma è segreto, non possiamo dirvelo. Alle 17, con partenza dalla Velostazione di Corato, un altro studio in divenire accompagnerà i partecipanti in un percorso nella Humana Foresta, laboratorio itinerante con Antonella Lallorenzi e Raffaella Giancipoli, una passeggiata di scoperta degli spazi naturali e dei luoghi della memoria per dare corpo anche a quello che è invisibile agli occhi.

Il Tempo dei Piccoli potrebbe finire a… pizze in faccia! Ma è solo uno spettacolo, Clown Spaventati Panettieri, dei Collettivo Clown con due eccentrici panettieri alle prese con l’arte dell’impastare finiscono per essere travolti dagli eventi: giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica. Ci si vede alle 18 nel Chiostro del Municipio.

Gran finale con la “Battaglia dei cuscini” con Mirus. Ci vediamo alle 19 in Piazza Marconi, accesso libero ma.. con cuscino.

La biglietteria on line è disponibile su www.diyticket.it, e sarà attiva anche la biglietteria fisica nei giorni 17-18-19 nella palazzina di fronte al teatro con orario 10-13 / 17-20. Tutti gli eventi a numero chiuso sono prenotabili dal form rintracciabile sul sito www.iltempodeipiccoli.it