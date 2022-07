Fratelli d’Italia all’attacco dell’Amministrazione: «Nessuna notizia su urbanistica e edilizia»

Il settore urbanistico ed edilizio al centro dell’attacco politico sferrato da Cataldo Mazzilli, a nome del direttivo di Fratelli d’Italia, all’indirizzo dell’amministrazione comunale che chiede conto dello stato di attivazione di alcuni strumenti per smuovere la locale economia.

«Allo stato attuale – lamenta Mazzilli – non si ha contezza di quali possano essere le scelte o gli indirizzi, in merito allo sviluppo di uno dei settori trainanti dell’economia locale. Intanto, diversamente da quanto proclamato durante la campagna elettorale, nessuna notizia ci giunge in merito al PUG (Piano Urbanistico Generale) che rimane fermo nei cassetti di Palazzo San Cataldo».

E ancora: «Non si hanno notizie ulteriori circa l’approvazione definitiva del R.E.T. (Regolamento Edilizio Tipo) che dopo una lunga elaborazione, a cui hanno attivamente partecipato le diverse categorie professionali ed imprenditoriali, si è persa nei meandri del Palazzo?»

E, per concludere, una domanda: «Quali le conseguenze per le casse comunali, per l’economia cittadina, nonché l’occupazione? La Città attende risposte!»