Nuovo sito internet per il Comune di Corato, a disposizione 280mila euro

Il Comune di Corato potrà presto avere un nuovo sito internet istituzionale, anzi, per usare le parole del consigliere comunale Giuseppe Di Bartolomeo, «un vero e proprio portale dei servizi comunali» per velocizzare i tempi per l’ottenimento di servizi da parte del cittadino senza necessariamente doversi recare negli uffici del Comune.

Nella scorsa seduta del consiglio comunale, infatti, l’assemblea ha approvato un emendamento per inserire a bilancio la somma di 280mila euro da destinare proprio alla costruzione del nuovo strumento telematico.

Il provvedimento è stato illustrato dal consigliere Giuseppe Di Bartolomeo, delegato alla transizione digitale, e deriva dall’ammissione del progetto del Comune di Corato al bando del PNRR che aveva appunto come finalità quella di dar vita a una serie di servizi telematici a beneficio del cittadino.

Il nuovo portale del Comune di Corato, per il cui allestimento si attende la formalizzazione del finanziamento e l’affidamento dell’incarico ad azienda specifica, sarà rivisto non soltanto nella veste grafica ma anche adeguato ai criteri di accessibilità dell’Agenzia digitale per l’Italia. Inoltre, il nuovo sito prevede la creazione di un’area riservata accessibile dal cittadino tramite Spid e carta di identità elettronica per richiedere 5 servizi: il permesso di accesso alla ztl; il parcheggio invalidi, richiesta suolo pubblico, richiesta passo carrabile e pubblicazione di matrimonio. Si tratta di servizi che, successivamente, potranno essere implementati.

Nel corso della presentazione dell’emendamento, inoltre, il consigliere Di Bartolomeo ha chiarito che la cifra stanziata è una cifra forfettaria e pertanto il Comune potrebbe spendere meno di quanto previsto dal PNRR per la realizzazione del progetto e dedicare eventuali altre risorse avanzate ad implementazioni e potenziamento del servizio.

Il Comune di Corato ha partecipato, inoltre, ad altri 4 bandi per l’adeguamento digitale delle infrastrutture. Si attende di sapere se e quante risorse saranno ulteriormente stanziate per gli altri progetti.