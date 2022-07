Presenterà il suo nuovo libro "I predatori (tra noi)" edito da Rizzoli

martedì, 05 luglio 2022 Gianluigi Nuzzi a Corato per “Libri in scena”

Martedi 5 luglio alle 19,30 Gianluigi Nuzzi inaugura “Libri in scena”, la rassegna organizzata dalla libreria Sonicart B-Side in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Il sorriso di Antonio”. Il giornalista sarà ospite nel chiostro del Palazzo di Città. Milanese, uno dei volti più noti del giornalismo e della tv del nostro paese, è autore di una serie di bestseller internazionali sugli scandali in Vaticano, sarà a Corato per la prima volta, presenterà il suo nuovo libro “I predatori (tra noi)” edito da Rizzoli. È ideatore e conduttore di programmi televisivi di successo. Attualmente conduce Quarto Grado, in onda su Rete 4, e scrive per il quotidiano “La Stampa”. Ingresso gratuito. Durante la serata si potranno anche acquistare i libri dell’autore.