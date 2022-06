Maria Lotito, cento anni e mille sorrisi. Una vita dedicata ai poveri e all’opera di don Luca Masciavè

Un’altra donna coratina giunge ai fatidici cento anni. Si tratta della signora Maria Lotito, conosciuta in città per essersi impegnata con amore e umiltà nel Centro aperto “Diamoci una mano” e aver servito con il sorriso gli ultimi, i poveri e gli anziani.

Con gentilezza e garbo, Maria – definita da chi l’ha conosciuta “donna del sorriso” – ieri ha spento le sue cento candeline circondata dall’affetto e riconoscenza della sua “famiglia”. Non sposata, sin da giovanissima Maria è stata dedita al volontariato e in particolare è stata una instancabile cuoca della mensa del Centro aperto, dove ha trascorso metà della sua vita dopo aver conosciuto don Luca Masciavè.

Nata il 28 giugno del 1922, Maria ha frequentato i cinque anni della scuola elementare nella “Nuova Italia” e, dopo una breve parentesi come segretaria nella sede cittadina della Democrazia Cristiana (CoratoLive.it la intervistò alcuni anni fa in occasione del 70esimo anniversario della Repubblica), ha deciso di spendersi totalmente e prodigarsi per il prossimo e i meno fortunati.

La sua vita è cambiata quando una sua cugina le chiese di “servire un sacerdote”. Lei accettò e per due anni si prese cura della mamma di don Luca Masciavè per poi divenire sua stretta collaboratrice, “operaia della prima ora” del Centro di don Luca. Tanta è la riconoscenza degli operatori che oggi ci lavorano e la assistono con amorevolezza.

In salute, nonostante le cento primavere e qualche acciacco, da sempre paciera nel rapporti interpersonali, sorridente e dall’animo buono, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “angelo custode”, come amava definirla lo stesso don Luca Masciavè, Maria ha dispensato sorrisi e ringraziamenti al termine della festa organizzata ieri per lei nella casa di riposo “Dono di Speranza”.

«Carissima Maria, con grande emozione ti festeggiamo in questo giorno speciale» ha affermato la presidente della casa di riposo, Rosalba Piccarreta, leggendo una commovente lettera al termine della Santa Messa presieduta dall’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo. «Da sempre sei stata per noi tutti un pilastro, da quando con don Luca avete istituito questa grande opera che ha potuto contare anche sul tuo formidabile supporto, sulla tua generosa disponibilità e sulla tua infaticabile e costante opera di volontariato. Ti sei sempre distinta per saggezza ed equilibrio nei rapporti interpersonali e per il garbo e l’attenzione che hai rivolto a tutti. Il tuo sorriso è stato la nostra guida nel lavoro ed un fervido esempio per le nostre vite. Anche oggi la tua presenza come ospite continua ad essere connotata dallo stesso garbo e dalla tua costante gentilezza d’animo. Queste caratteristiche le conservi intatte e per questo ti vogliamo molto bene e ti rivolgiamo sinceramente i nostri più sentiti auguri. Grazie Maria!»

Tanti gli amici che hanno preso parte alla festa con semplicità e allegria. Presente anche il vicario diocesano don Sergio Pellegrini, l’assistente spirituale che l’ha seguita per tanti anni don Gianni Cafagna, il sacerdote don Gino Tarantini e il sindaco Corrado De Benedittis.