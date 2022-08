Pomeriggio di fuoco nelle campagne coratine. Anche una pineta in fiamme

Pomeriggio complicato per i vigili del fuoco che sono intervenuti in diversi punti, durante il corso della giornata, per spegnere incendi di piccola e media entità nelle campagne coratine. L’ultimo in ordine cronologico quello di una pineta in viale Regio Bosco Comunale, non lontano da via Barletta Grumo. L’incendio (al quale fanno riferimento le fotografie) si è propagato alle 19 e alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Corato che sono intervenuti spegnendo le fiamme.

