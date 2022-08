Il rugby in piazza conquista bambini e genitori

Sabato 23 e sabato 30 agosto il Rugby Corato ha portato in piazza Cesare Battisti lo sport, in occasione dell’evento “Rugby in Piazza”, grazie al patrocinio del Comune di Corato e alla rassegna “Sei la mia città”.

Le serate, realizzate per far conoscere lo sport, erano strutturate in modo da attirare i bambini e i loro genitori, con giochi di ogni tipo per tutti. Data la posizione centrale dell’evento, è stato riscosso molto successo soprattutto con gli atleti più giovani che hanno toccato con mano l’esperienza della palla ovale. Tanti bambini dai 7 ai 13 anni si sono affacciati per la prima volta e molti di loro, affascinati dal primo evento, sono ritornati anche nel secondo. L’Asd Rugby Corato riparte dai bambini che hanno scoperto la genuinità di questo sport nella loro città.

La società ringrazia in particolar modo l’amministrazione comunale, nella figura del sindaco Corrado De Benedittis e del vice sindaco Beniamino Marcone, e tutti coloro che si sono avvicinati curiosi a questo meraviglioso sport.