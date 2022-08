Covid, una domenica da oltre mille positivi in Puglia

Ieri in Puglia sono stati effettuati 7.773 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.114 casi positivi, così suddivisi: 293 in provincia di Bari, 90 nella provincia BAT, 108 in provincia di Brindisi, 123 in provincia di Foggia, 297 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 32 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 5 decessi.

I casi attualmente positivi sono 55.376; 466 sono le persone ricoverate in area non critica, 16 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.128.049 test; 1.399.155 sono i casi positivi; 1.334.958 sono i pazienti guariti; 8.821 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 453.940 nella provincia di Bari; 122.785 nella provincia BAT; 131.805 nella provincia di Brindisi; 199.536 nella provincia di Foggia; 283.244 nella provincia di Lecce; 189.874 nella provincia di Taranto; 13.282 attribuiti a residenti fuori regione; 4.689 di provincia in definizione.

Argomenti