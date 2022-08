Aggressione omofoba a Bisceglie, Piarulli: «Non accada mai più»

“Episodi di intolleranza come quello che si è verificato a Bisceglie non devono più accadere. Il mio impegno parlamentare continuerà finalizzato al raggiungimento delle pari opportunità per tutte e tutti, senza distinzione alcuna”.

Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, commentando l’incresciosa aggressione verbale, ed anche fisica, avvenuta in un bar di Bisceglie ai danni di Erika Galassi, vittima di intolleranza omofoba denunciata da lei stessa sui social.

“Galassi è fra coloro che ancora fanno fatica ad affermare e vivere con serenità la propria identità di genere, ed allora è fondamentale tutelare i diritti di tutte e tutti – riprende la senatrice Piarulli – attraverso percorsi di educazione alle differenze che, per quanto mi riguardano dovranno proseguire dopo essersi già manifestati nelle sedi istituzionali”.

La parlamentare fa riferimento alla promozione di iniziative in occasione della Giornata della violenza sulle donne ed alla richiesta di misure ancora più severe contro molestie e violenze sessuali nelle forze armate.

Ed ancora la battaglia per l’ingresso delle donne anche nelle rappresentanze sindacali militari, “e questo non in funzione di semplici quote rosa – chiarisce la senatrice Piarulli -, ma dell’accoglienza di una componente culturale tanto diversa quanto necessaria anche a livello lavorativo. Il governo che ha da poco terminato la sua esperienza – analizza la parlamentare pugliese – purtroppo non ha garantito la parità di genere, che non si ottiene attribuendo semplicemente ruoli alle donne, ma sulla base di altri e più importanti indici. Questo Paese – conclude – ha bisogno ovunque di donne competenti proprio per la loro intelligenza e sensibilità”