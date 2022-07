Torna “Corridendo”, la gara podistica non competitiva de “Il sorriso di Antonio”

Dopo due anni di stop forzato per via dello stato di emergenza sanitaria, l’associazione “Il Sorriso di Antonio” torna ad organizzare la Corridendo, manifestazione podistica non competitiva, giunta all’ottava edizione.

La manifestazione, che si terrà a Corato il prossimo 4 settembre 2022, prevede sia una mini maratona che una “camminata sportiva”.

Una iniziativa che nel corso degli anni ha visto crescere il numero di iscritti fino a superare le 800 unità partecipanti nelle edizioni del 2018 e del 2019.

L’evento ha, come unico obbiettivo, quello di raccogliere fondi da destinare alla ricerca anche seguendo le indicazioni dei medici dell’Istituto di Ematologia dell’Università degli Studi di Bari.

Novità di questa edizione è la possibilità di iscriversi online cliccando QUI.

Rimane tuttavia attiva la possibilità di iscrizione di persona dal 22 agosto, presso via Pietro Aretino 2 a Corato, il lunedi, giovedì e sabato dalle 19 alle 21.