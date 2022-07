Incidente su via Santa Faustina, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi nella prima serata di oggi su via Santa Faustina Kowalska, nel pieno centro abitato. I due erano a bordo di un motociclo. Il conducente, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo.

Si è reso necessario l’intervento di due ambulanze per soccorrere entrambe le persone che viaggiavano sul motociclo. Sul posto anche una pattuglia della Vigilanza Giurata per cooperare ai soccorsi e per garantire una migliore gestione del traffico che, inevitabilmente, ha subito rallentamenti.