«Che fine ha fatto il regolamento edilizio comunale?» La protesta dei geometri di Corato

«Che fine ha fatto il regolamento edilizio comunale?» È la domanda che si pongono i geometri di Corato, rappresentati da Gaetano D’Imperio, il quale ricorda l’iter che portò all’adozione dello strumento da parte del consiglio comunale riunitosi nella seduta del 28 dicembre 2021. «Un passo essenziale per la cittadinanza oltre che per i professionisti e tutto il relativo indotto» lo definisce D’Imperio.

A distanza di sette mesi dall’approvazione, dello strumento si sono perse le tracce.

«Il regolamento edilizio adottato, dopo i 20 giorni di pubblicazione è stato sottoposto a parere igienico sanitario della Asl competente. Ad oggi, però, dopo ben 7 mesi non se n’è saputo più nulla, silenzio totale» obietta il rappresentante dei geometri coratini.

«Ci si chiede:- dov’e’ finito il REC? In quale oscuro meandro s’è perso? C’e qualcuno che ostacola l’ultimo e definito passaggio di approvazione? In definitiva sono solo pareri che si acquisiscono, pareri che vanno dati perentoriamente entro determinate scadenze e non si comprende come dopo ben 7 mesi tutto tace ancora» rileva ancora.

E fa notare: «Il regolamento edilizio, in particolare, definisce i parametri edilizi ed il loro criterio di misurazione, le regole per la presentazione delle istanze di permesso di costruire o per il deposito della denuncia di inizio attività, quelle per la composizione ed il funzionamento della commissione edilizia, ecc. È quindi uno strumento che si integra con il Piano regolatore o il Piano strutturale comunale i quali si occupano invece degli aspetti previsionali (destinazioni d’uso ammesse, volumetrie consentite, ecc.), poiché definisce i parametri tecnici con i quali concretizzare tali previsioni».

In conclusione la richiesta: «La categoria dei geometri da me rappresentata, assieme a tutto l’indotto (realtà artigianali, commerciali, industriali ect) ha urgenza che tale strumento sia approvato ed esecutivo nel più breve tempo possibile, eè passato ormai tanto tempo, troppo tempo, vogliamo risposte ed in tempi brevi!»