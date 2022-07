In scena lo spettacolo "Spaidermen"

Corato

Da giovedì, 28 luglio 2022 a venerdì, 29 luglio 2022 Serotonina, oggi il primo spettacolo della rassegna per sorridere e stare bene

Inizia oggi, 28 luglio, la rassegna teatrale “Serotonina- teatro ad alt(r)a comicità”, in scena nel chiostro esterno della scuola primaria e dell’infanzia “Nicola Fornelli”.

Ad inaugurare la rassegna sarà lo spettacolo dal titolo “Spaidermen”, di e con Giacomo Dimase.

Spaiderman parla di una storia vera con cattivi che sono anche buoni e buoni che sono anche sempre un po’ cattivi. Non è un racconto che prende le parti, ma un racconto con chiaroscuri e grigi che risulta molto più efficace di uno con severe prese di posizione. Essenziale è l’ironia ed il rapporto col pubblico, senza finta quarta parete ma sempre diretto. Spettacolo adatto agli adolescenti ma anche e soprattutto agli adulti.

Il 29 luglio invece andrà in scena Io per te come un paracarro”, di e con Daniele Parisi. Una drammaturgia musicale composta sulla scena: una coppia, che sta per dare alla luce un figlio, decide di partire: cercano un luogo dove costruirsi un avvenire decente. Lungo il tragitto la coppia incontrerà diverse umanità alla deriva. Una storia narrata da un attore solo, parlato a più voci. Tragico, comico suo malgrado.

Prima di ogni spettacolo, sarà dato spazio alle “Pillole di Serotonina”, brevi dialoghi di circa 15 minuti su alcuni temi che riguardano il benessere della persona e la produzione di Serotonina. Giovedì 28 ci saranno il dottor De Mari e Vito Cannillo di Forza Vitale che dialogheranno sul benessere attraverso l’alimentazione e la cura olistica.

Venerdì 29 invece, a scambiarsi pillole di serotonina ci saranno il manager della felicità Nunzio Gianfelice e l’assessore alla cultura Beniamino Marcone che dialogano in merito alla qualità del tempo, all’importanza del lavoro di squadra e alla felicità nei luoghi di lavoro.

L’inizio degli spettacoli è previsto alle ore 21.30.