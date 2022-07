Il cammino verso la vittoria di quattro giovani atleti coratini

The den of tigers The den of tigers The den of tigers The den of tigers

Importanti vittorie sono state ottenute durante tutta la stagione di arti marziali e sport individuali come kick boxing, pugilato e bodybuilding.

Protagonisti di questi successi sono quattro giovani atleti coratini: Leandro Hernandez, Vittoria Fusaro, Cristian Di Gioia e Alessio Rizzo. I ragazzi, grazie ai loro sacrifici e alla loro dedizione verso lo sport che amano, sono riusciti a distinguersi non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale. A guidarli verso questi straordinari risultati è stato tutto il team della Den of Tigers Gym di Corato e, in particolar modo, il loro personal trainer Mario Roselli.

«Come direttore tecnico sto sempre dietro ai nostri ragazzi sia nel settore fitness che nel settore marziale, – spiega Mario Roselli, aggiungendo – dunque cerco sempre di ottenere il meglio da loro, soprattutto facendoli competere così che possano dare un senso a tutti i loro sacrifici».

Questa stagione i sacrifici dei ragazzi sono stati ripagati a pieno, tanto che sono riusciti a portare a casa non solo numerosi trofei e riconoscimenti, ma anche tanta soddisfazione.

Nella categoria juniores di kick boxing a contatto pieno, Leandro Hernandez ha conseguito numerose vittorie, così come Vittoria Fusaro che, durante tutta la stagione, ha ottenuto uno score di tutte vittorie e un pareggio. L’ultima impresa dei due ragazzi coratini è avvenuta sabato 23 luglio durante l’evento Young Warriors a Foggia in cui si sono sfidati con avversari molto forti e preparati, riuscendo entrambi comunque a stravincere e a portare a casa il trofeo.

Cristian Di Gioia e Alessio Rizzo sono invece gli atleti che appartengono alla categoria junior di pugilato. I ragazzi hanno gareggiato anche a livello nazionale, riuscendo a raggiungere importanti traguardi: Alessio Rizzo, per esempio, è stato battuto solo in semifinale, portando a casa ad ogni modo un ottimo risultato.

«Io, in prima persona – prosegue Mario Roselli- cerco sempre di far competere i nostri ragazzi sia a livello regionale sia a livello nazionale, portandoli così a calcare anche grandi palcoscenici».

Mario Roselli, proprio grazie alla sua grande passione verso queste discipline, organizza spesso numerosi eventi sportivi, come il “Kick boxing in the night”, andato in scena a maggio a Corato. L’obiettivo, che il trainer si pone di raggiungere, è quello di provare in questo modo a incentivare le persone a cimentarsi con questi sport, di cui poi è facile innamorarsi. Durante questi eventi, inoltre, cerca di far competere atleti professionisti provenienti da ogni parte d’Italia. «Faccio combattere atleti professionisti di diverse regioni perché voglio dare a tutti l’opportunità di combattere e mettersi in mostra» conclude Mario Roselli. «Tutto questo si può concretizzare grazie a tutte le aziende, come “CMA”, “Real Security”, “Scaringella”, “Bike Mobile” ed “Executive Center”, che ci danno la possibilità di organizzare questi grandi eventi».

Il prossimo evento in programma andrà in scena il 30 luglio all’Anfiteatro di Bisceglie in cui si terrà una gara di bodybuilding nella categoria Man Physique con protagonista l’istruttore della Den of Tigers Gym, Antonio Delvecchio.