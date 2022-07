Il fatto Malore in casa per una donna anziana. Intervengono i vigili del fuoco La donna è stata trasportata all'ospedale Bonomo di Andria I vigili del fuoco e l'ambulanza del 118

Nella prima mattinata di oggi, attorno alle 9, una donna anziana ha avuto un malore ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di Corato. I pompieri si sono calati dal terrazzo sul balcone e hanno rotto la finestra per poter entrare nell’appartamento in via Sant’Elia. L’allarme è stato lanciato dai parenti della donna che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Il 118, giunto sul posto, ha poi chiamato i vigili del fuoco. La donna è stata trasportata all’ospedale Bonomo di Andria.