Dove trovare template e risorse per PowerPoint gratis

Per presentare un progetto o illustrare un’attività non c’è niente di meglio che mettere a punto una presentazione in PowerPoint. In questo modo, infatti, si ha la possibilità di esporre meglio le proprie idee, in modo che risultino molto più semplici da comprendere e che ottengano una maggiore efficacia. Naturalmente per creare una presentazione che abbia un effetto immediato bisogna possedere gli strumenti giusti. La parte grafica soprattutto in una presentazione in PowerPoint è molto importante e ad essa deve essere riservata la massima attenzione. Quindi per esempio si possono utilizzare dei template già predisposti, in modo da ottenere un risultato migliore e fare una buona impressione. Ecco, quindi, alcune risorse che si possono trovare su internet, che non si dovrebbero assolutamente sottovalutare, per scaricare i template e costruire presentazioni in PowerPoint.

I migliori siti per scaricare template per PowerPoint

Consultare una guida italiana al presentation design può essere un’ottima soluzione per avere un punto di riferimento. Naturalmente a tutto ciò si deve abbinare la consultazione dei migliori siti web per le slide in PowerPoint. Fra questi possiamo consigliare Smiletemplates.com. In questo sito si possono trovare tantissimi template per le presentazioni in PowerPoint, si possono fare anche delle ricerche per categoria oppure si possono selezionare quelli più popolari o gli ultimi che sono stati caricati. Si può disporre anche di template per slide completamente gratuiti ed è possibile vedere anche la versione di prova e l’anteprima.

Un altro sito molto interessante che proponiamo è Templatewise.com. Non si deve fare nemmeno la registrazione, per avere la possibilità di scaricare gratuitamente molti template. Da tenere presente che i diversi temi sono suddivisi in varie categorie, in modo che gli utenti possano facilmente trovare ciò che cercano. Ci sono anche dei template molto particolari che si riferiscono ad eventi.

Un altro sito da non perdere, per scaricare template e risorse gratis per le presentazioni in PowerPoint è Templatemonster.com. Si trovano design anche per le aziende e presentazioni che possono essere adattate anche a pieni di marketing. Le immagini già sono pronte, basta soltanto sfogliarle e scegliere quello che si preferisce.

Ancora un altro sito che presenta risorse gratuite è Fppt.com. Il nome già la dice lunga, perché vuol dire “free PowerPoint template”. Anche in questo caso i template gratuiti che si possono scaricare sono suddivisi per categorie oppure possono essere individuati tramite tag.

I migliori consigli per creare una presentazione in PowerPoint

È molto importante tenere conto di alcuni fattori per riuscire a mettere a punto una presentazione che si configuri come perfetta. Naturalmente si deve tenere conto del tempo che si avrà a disposizione per la presentazione. Quindi in base a questo, ci si può regolare su quante slide comporre.

Molto importante è cercare di capire, attraverso un’analisi precisa, che cosa può colpire maggiormente l’interesse del pubblico. Soltanto in questo modo si può realizzare una presentazione interessante, in grado di suscitare l’attenzione.

Davvero fondamentali sono i colori, le immagini e i grafici, perché di solito sono degli elementi che tengono alti i livelli di attenzione. Inoltre non si dovrebbe mai trascurare una tecnica molto affermata oggi, come quella dello storytelling. Dell’uso di questa strategia si parla anche sul sito ninjamarketing.it, che cita le tecniche di storytelling per tenere vivo l’interesse da parte del pubblico.

Da ricordare che in ogni caso non ci devono essere slide con testo eccessivo scritto in caratteri davvero minuscoli. Infatti chi ascolta non sarà portato a leggere slide di questo tipo. Meglio, di conseguenza, esprimere le proprie idee con frasi brevi.

In ogni presentazione si deve sempre cercare di riuscire a proporre tutto con ordine e chiarezza, anche predisponendo meglio gli spazi e disponendo in maniera ordinata i vari elementi.