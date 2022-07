Riciclario, scopriamo questo strumento dedicato ai cittadini di Corato

S.A.N.B. S.p.A., società che si occupa della gestione dei rifiuti a Corato e in tutta la zona del Nord Barese, dunque anche a Bitonto, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, ha pubblicato sul proprio sito Internet ufficiale uno strumento molto utile, il quale può essere un autentico punto di riferimento anche per cittadini che risiedono in tutt’altre province italiane.

Lo strumento in questione è denominato “Riciclario” ed è stato concepito per consentire ai cittadini di conoscere in maniera rapida, precisa e soprattutto affidabile quali sono le modalità in cui è necessario smaltire le diverse tipologie di rifiuto.

La necessità di smaltire correttamente qualsiasi tipo di rifiuto

Da alcuni anni ormai quella di effettuare la raccolta differenziata, o comunque di gestire in maniera oculata qualsiasi tipo di rifiuto, è divenuta un’esigenza di primaria importanza, oltre ad essere a tutti gli effetti un obbligo per tutti i cittadini.

Sebbene per alcune tipologie di rifiuto non vi siano dubbi circa le corrette modalità di smaltimento, ad esempio i residui di cibo vanno certamente nell’umido, le bottiglie in vetro vanno conferite nei bidoni dedicati a questo metallo e via discorrendo, per altri è legittimo avere un po’ di incertezze.

Riciclario è stato creato proprio per questo e funziona come un vero e proprio motore di ricerca: è sufficiente digitare la tipologia di rifiuto che non si sa come smaltire per scoprire in maniera istantanea dove deve essere conferito; Riciclario contiene centinaia e centinaia di voci, di conseguenza anche chi si ritrova rifiuti particolari o poco comuni può tranquillamente individuare le relative modalità di smaltimento.

Come funziona Riciclario

Come si può notare visionando Riciclario, la Legenda distingue le 5 diverse categorie che contraddistinguono la canonica raccolta differenziata.

Al secco residuo corrisponde un bollino grigio, a carta e cartoncino un bollino blu, granata è il colore del bollino corrispondente all’umido, giallo quello di plastica e lattine, infine il vetro è indicato con un bollino verde.

È interessante sottolineare, tuttavia, che Riciclario comprende anche quei rifiuti che non corrispondono a nessuna delle categorie indicate, ovvero che non possono essere smaltiti nella raccolta differenziata.

Facciamo un esempio relativo a un tipo di rifiuto decisamente comune: chi ha utilizzato ed esaurito delle cartucce per stampanti, a prescindere dal fatto che siano modelli originali o compatibili, laser o cartucce inkjet come quelle acquistabili online su siti come TuttoCartucce, spesso non ha ben chiaro che tipo di procedure debbano essere seguite.

Le cartucce esauste, appunto, non sono smaltibili nella raccolta differenziata, e digitando tale voce all’interno di Riciclario viene indicato appunto che è necessario conferirle presso un centro di raccolta.

Uno strumento dedicato ai coratini, ma utile a chiunque

Riciclario, dunque, è uno strumento utile, pratico e gratuito che si consiglia vivamente di utilizzare in caso di dubbi; ai cittadini di Corato, ovviamente, ma anche a chi abita in altre zone d’Italia.