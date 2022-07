La musica di Giulia Mazzilli, un omaggio all’autenticità di Corato

Giulia Mazzilli Giulia Mazzilli

Si chiama “Come Fiori” il nuovo brano della cantautrice Giulia Mazzilli, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un brano fresco e ritmato dalle sonorità Soul e R&B in cui l’artista ricontatta la sua anima giovanile, tormentata dall’idea della crescita e dalle incertezze del futuro, rassicurandola e mostrandole che tutto andrà bene.

«I giovani di oggi non solo sanno chi sono, ma riescono a prendersi cura di se stessi in modi completamente nuovi. E Giulia con questo brano lo dimostra» si legge nella presentazione di “Come Fiori”.

«Ho scritto “Come fiori” nella sua versione originale a Madrid 2 anni fa. Stavo vivendo una delle mie prime esperienze all’estero ed è iniziato il mio

percorso di conoscenza di me stessa, totalmente da sola. È stato in quel momento che ho sentito l’esigenza di scrivere qualcosa che rappresentasse la

me che stavo diventando» racconta la giovane cantautrice coratina.

«In questo brano parlo di una me-bambina cresciuta tra le strade del centro storico di Corato e utilizzo un’immagine molto chiara nel ritornello, quella dei panni stesi fuori al balcone. A Milano, Madrid, in Brasile, ora in Irlanda, non ho mai trovato quest’usanza bellissima, che sa di casa, di vero. Ricordo ancora quando da piccola giocavo con mia sorella in via Notar Domenico, nascondendoci dietro le lenzuola appese da mia nonna ad asciugare. Corato mi ha reso una “ragazza di paese”: crescere nella nostra città mi ha dato la possibilità di apprezzare la bellezza delle piccole cose, della semplicità ed autenticità» racconta.

Il brano è stato registrato a Milano da Christian Bendotti e con kla produzione di Michele Beneforti e Ainè. Il video è opera di Yari Saccotelli.

È possibile ascoltarle “Come Fiori” al seguente link: https://bit.ly/ComeFiori