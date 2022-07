Grazia De Gennaro tra le cento donne di successo secondo Forbes

Donna in carriera, manager di successo. Il percorso professionale di Grazia De Gennaro continua ad essere costellato di successi e gratificazioni e ad essere riconosciuto anche da prestigiose riviste internazionali.

A capo del team di comunicazione di Maiora, tra le maggiori realtà della GDO italiana, Grazia De Gennaro è stata inserita dall’edizione italiana di Forbes tra le prime 100 donne di successo della penisola. Una storia, quella della dottoressa De Gennaro, raccontata in una doppia pagina a firma di Vittorio Mantovani in cui la manager pugliese racconta il suo percorso di formazione, partendo dallo sport (è stata giocatrice di Basket proprio nella nostra città), proseguendo negli studi e sempre con grande attenzione al lavoro.

Un ruolo di responsabilità quello ricoperto dalla dottoressa De Gennaro che, giorno dopo giorno, costruisce l’immagine di una azienda che conta oltre 2400 dipendenti ed è presente in tutto il Centro – Sud Italia con i 500 punti vendita del marchio Despar. Una attività complessa che non può fondarsi esclusivamente sulla comunicazione commerciale ma che riesce, anche attraverso l’attività di comunicazione valoriale, ad affermare gli importanti principi che sono alla base di una azienda di successo e che punta alla costante crescita, anche in termini di benessere dei propri collaboratori.

«Essere presenti nella Top 100 Italiane di Successo di Forbes del 2022 è un riconoscimento che intendo condividere con tutta la Gente Maiora» commenta la head of communications di Maiora.

«Sono fiera, a pochi giorni dall’ottenimento della certificazione Equal Salary, di poter rappresentare la professionalità e l’impegno delle donne nella nostra azienda in una classifica così prestigiosa. Questo risultato ha radici profonde: nelle mie scelte accademiche e negli incarichi di crescente responsabilità in azienda» aggiunge.

E conclude: «Sono consapevole sia solo una tappa della mia vita professionale e un motivo di orgoglio per puntare ancora più in alto verso nuovi ambiziosi obiettivi».