Sabrina, da commessa a vigilante: «La sicurezza è anche un mestiere per donne»

Sino a pochi mesi fa Sabrina era una addetta alle vendite all’interno di un negozio di generi alimentari. In poco tempo, però, la sua vita è cambiata, ritrovandosi di colpo a fare un mestiere che difficilmente avrebbe immaginato di poter svolgere: la guardia giurata. Un cambio di vita che le ha fatto guadagnare anche un primato: è la prima guardia giurata donna nella città di Corato. Nessun istituto, infatti, prima si era avvalso della professionalità di donne per svolgere il servizio di sicurezza anche in pattuglia.

Da alcune settimane Sabrina è in servizio con la divisa della Vigilanza Giurata, svolgendo attività di piantonamento ma anche di pattuglia e verifica delle utenze. Un lavoro che compie con passione ed entusiasmo. L’essere donna, per Sabrina, non è un limite nello svolgere l’attività lavorativa. «A dire il vero ho sempre avvertito il fascino della divisa; mi sarebbe piaciuto indossarla ma non ho mai tentato alcun concorso forse anche per il timore di non farcela. Oggi faccio la guardia giurata, con impegno, con piacere, senza alcun timore. La sicurezza è anche un mestiere per donne» ci confida.

Ventiquattroanni, a breve convolerà a nozze con il suo fidanzato che l’ha incoraggiata nell’intraprendere questa singolare esperienza. «Ho ricevuto un bel sostegno da parte del mio fidanzato e della mia famiglia. Mio padre e i miei fratelli sono stati felici di questa mia scelta; mia madre un po’ meno ma, si sa… le mamme sono sempre preoccupate per i loro figli» scherza Sabrina.

Prima di abbracciare questa nuova professione, Sabrina non aveva mai avuto modo di maneggiare un’arma. «È una grande responsabilità ma ho imparato a considerarla come un prezioso oggetto da custodire, di cui prendersi cura, da maneggiare con estrema cautela. Spero non sarà mai necessario doverla usare in servizio» riflette.

È opportuno chiarire che la figura della guardia giurata donna non è una novità assoluta sul panorama delle professioni. Gli istituti di vigilanza che prestano servizio negli aeroporti, nei grossi centri commerciali, hanno nel loro organico figure femminili. Nella città di Corato, sinora, mai nessuna donna aveva deciso di intraprendere questo tipo di professione.

«Fare sicurezza non è soltanto questione di muscoli – commenta Sabrina – Talvolta la delicatezza che è tipica delle donne è utile a disinnescare episodi di tensione che potrebbero degenerare. Sono convinta che, osservando giuste cautele ma anche i giusti modi, si possano evitare criticità. Siamo preparati, ad ogni modo, ad affrontare anche le situazioni più critiche».

L’ipotesi di trovarsi faccia a faccia con un malintenzionato non spaventa Sabrina: «Lo tengo in conto ma non mi spaventa. D’altra parte è il mio lavoro e mi sto impegnando al massimo per svolgerlo al meglio. Sono serena, contenta della strada che ho intrapreso» conclude.